p0wny​@​shell, un shell PHP simple, mais (trop) efficace

Ça fait quelques mois que je reçois de temps à autre des messages (email, MP sur Twitter,...) de personnes ayant retrouvé p0wny​@​shell sur leur serveur et qui me demandent, souvent à moitié paniquées, comment s'en débarrasser. Étant donné que je n'ai pas encore parlé de ce logiciel sur ce blog, je vais saisir cette occasion pour vous le présenter et vous donner quelques conseils.

Mais alors à quoi ça peut bien servir si c'est pas sécurisé et qu'on ne doit pas l'utiliser ? Eh bien pour résumer, un shell PHP comme p0wny​@​shell, ça sert à « pirater » des serveurs. Voilà, j'ai lâché le mot qui fait peur, mais rangez vos fourches et laissez-moi le temps de vous expliquer tout ça. 😅️

Pour commencer, qu'est-ce que p0wny​@​shell ? Eh bien il s'agit d'un shell PHP. C'est un programme, écrit avec le langage PHP (ce choix n'est pas anodin), qui permet d'exécuter des commandes sur un serveur distant, un peu comme si on accédait à sa console via SSH. Mais contrairement à une connexion SSH, p0wny​@​shell n'offre absolument aucune sécurité . Il est donc vivement déconseillé de l'utiliser sur son serveur !

Alors je sais bien qu'il existait déjà des tonnes de shell PHP disponibles sur les zinternets, mais je n'en ai trouvé aucun qui ne me convienne. Soit ils étaient moches (les goûts, les couleurs, tout ça...), soit ils étaient trop avancés et composés de plusieurs fichiers (pour exploiter une faille d'upload, c'est plus pratique de tout avoir en un seul fichier).

J'ai développé p0wny​@​shell lorsque l'on m'a demandé d'effectuer un audit de sécurité sur le site d'un client. Lors de mon pentest ( test d'intrusion en bon français), j'avais détecté une faille d'upload sur l'application. Pour faire simple, le site me laissait uploader des fichiers qu'il aurait dû normalement m'interdire d'envoyer (en l'occurrence il s'agissait ici de scripts PHP). J'avais donc besoin d'un script PHP à envoyer sur le serveur afin de poursuivre mes investigations, et tant qu'à faire, autant que ce script me facilite la suite des opérations... c'est pourquoi j'ai écrit un shell PHP.

On pourrait penser que c'est irresponsable de diffuser ce genre de logiciel, mais au final je ne le pense pas : il existe déjà des tas de shell PHP disponibles, et ceux qui ont décidé de faire des bêtises ne m'ont pas attendu pour le faire. J'ai donc avant tout rendu p0wny​@​shell public parce que j'espérais qu'il puisse éventuellement aider d'autres personnes à réaliser des audits.

J'ai retrouvé p0wny​@​shell sur mon serveur... que faire ?

Comme je le disais dans l'introduction, je reçois de temps à autre des messages me demandant comment « désinstaller » p0wny​@​shell de son serveur. Eh bien c'est très simple : il tient en un seul fichier, il suffit donc de le supprimer... Mais évidemment, ça n'est pas tout à fait aussi simple, sinon je prendrais pas la peine d'en parler 😉️. Si vous retrouvez p0wny​@​shell (ou n'importe quel autre shell PHP) sur votre serveur, se contenter de le supprimer ne résoudra rien : il n'est pas arrivé ici tout seul.

Pour commencer, après avoir supprimé le shell, je vous recommanderais de restaurer l'ensemble des fichiers de votre site depuis une sauvegarde antérieure à la « contamination », car on ne sait pas ce que le pirate a pu modifier (il est probable qu'il ne se soit pas simplement contenté d'uploader le shell).

Ensuite, changez tous les mots de passe auxquels le pirate a pu avoir accès, notamment celui de votre base de données puisqu'il se trouvait à coup sûr dans un fichier de configuration... Changez également les mots de passe des utilisateurs, car l'intrus a très probablement téléchargé le contenu de la base de données en passant.

Enfin, pour que le problème ne puisse plus se reproduire, cherchez et colmatez la faille.

Si vous utilisez un CMS (Wordpress en tête), mettez-le à jour, ainsi que tous les plugins et les thèmes que vous avez installés (et bien sûr, maintenez le tout à jour). D'ailleurs en parlant de plugins et de thèmes... installez-en le moins possible, et évitez d'installer n'importe quoi. Même si la plupart du temps, les plugins que vous trouverez ne sont pas malveillants (ils n'ont pas été créés pour vous nuire volontairement), beaucoup sont codés avec les pieds un lendemain de cuite et contiennent de nombreuses failles qui sont autant de points d'entrée pour des personnes malveillantes.

Si vous avez développé vous-même votre site, renseignez-vous sur les différentes failles de sécurité, et cherchez-les dans votre propre code. Les plus courantes sont les failles Cross-Site Scripting (XSS), injection SQL et upload, mais il en existe d'autres.

Si vous êtes une entreprise, faites réaliser un audit de sécurité pour trouver les failles ; c'est important, surtout si votre business repose sur votre site internet !