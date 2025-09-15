Premières impressions et installation d'Ubuntu sur le GPD MicroPC 2

J'ai reçu il y a quelques jours mon GPD MicroPC 2, et j'avais envie de vous présenter un peu cette machine atypique et de vous donner mes premières impressions après quelques jours d'utilisation. Je vais également parler des petits problèmes que j'ai pu rencontrer en route et vous expliquer comment les corriger pour rendre la machine parfaitement fonctionnelle sous Ubuntu.

NOTE DE SERVICE : À la base je devais terminer et publier un article de la série sur mon cloud musical, mais du coup il sortira un tout petit peu plus tard... Je m'excuse auprès de tous ceux qui l'attendaient avec impatience ! 😅️

Pourquoi je m'intéresse à cette machine ? Le GPD MicroPC 2 m'a tapé dans l'œil par ce que je suis nostalgique des Netbooks, ces ordinateurs compacts et bon marché qu'on n'hésitait pas à embarquer partout avec soi. Aujourd'hui les smartphones ont remplacé ce segment du marché, mais c'est pas la même chose... Pas de claviers physiques, des OS plus verrouillés et plus limités... Même un Android avec Termux ne remplace pas complètement un vrai PC. J'ai toujours mon vieux Eee PC 701, mais on ne va pas se mentir, ce n'est plus du tout utilisable aujourd'hui. Avec son CPU monocœur à 633 MHz, ses 512 Mo de RAM et ses 4 Go de SSD, c'est devenu une pièce de musée ! J'ai également toujours mon Toshiba NB520 qui me sert encore de temps en temps pour écouter de la musique dans le salon, mais lui aussi montre ses limites [vous n'avez pas idée d'à quel point les sites Web sont devenus lourds ces dernières années ! 😓️]. Bref, il me manquait une petite machine d'appoint à prendre avec moi quand je pars en voyage ou en weekend. Actuellement je me trimballe toujours avec un PC portable dans ma valise, juste « au cas où », pour réparer un serveur en panne, pour accéder à un truc qui ne veut pas marcher sur mon téléphone,... C'est un peu dommage d'embarquer un PC portable « full-size », avec son chargeur, pour souvent ne même pas s'en servir. Alors quand sebsauvage a commencé à parler de son GPD MicroPC, forcément ça a tout de suite attiré mon attention ! Mais bon j'ai pas mal hésité... Tellement hésité que GPD à fini par annoncer un nouveau modèle avec du matériel remis au goût du jour : le GPD MicroPC 2. J'ai encore un peu hésité, puis quand la campagne Indiegogo a été annoncée, j'ai craqué ! 😅️

Caractéristiques de la bestiole Le GPD MicroPC 2 est un tout petit ordinateur à peine plus gros qu'un smartphone, équipé d'un écran tactile de 7", d'un clavier QWERTY custom (pas d'autres agencements disponibles malheureusement) et d'une connectique plutôt fournie pour la taille de l'engin (voir plus bas). L'écran peut s'ouvrir à 180°, ce qui permet de mettre la machine à plat, et il peut également se tourner à 180° sur l'axe horizontal pour transformer le PC en tablette. D'ailleurs tant qu'on parle d'écrans, la machine supporte jusqu'à 3 moniteurs 4K externes, mais il faudra toutefois désactiver l'écran interne pour ça. Si on souhaite garder l'écran interne allumé, on ne pourra alors brancher que 2 moniteurs externes au maximum. Voici les principales caractéristiques de l'engin : CPU Intel N250 (4c/4t, 1.3 GHz, boost 3.8 GHz) (une version i3-N300 existe également) GPU Intel Graphics (intégré au CPU) RAM LPDDR5 16 Go Stockage SSD NVMe (M.2 2280) 512 Go Écran Interne : 7" (1920×1080), tactile (10 points)

Externe : jusqu'à 3 moniteurs 4K (avec l'écran interne désactivé) Son Haut-parleurs, micro, prise jack Connectivité sans fil Wifi 6

Bluetooth 5.2 Connectivité filaire 2× USB A 3.2 gen 2

2× USB C 3.2 gen 2 (DP)

1× HDMI 2.1

1× Jack 3.35 mm (combo micro/casque)

1× Port Ethernet Divers Lecteur de carte microSD (UHS-I)

Lecteur d'empreintes digitales Alimentation Via port USB C (20 V continus, 2.25 A, 45 W) Dimensions 16.5 × 21 × 6.5 cm Poids 800g Si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter la fiche du produit sur le site du constructeur : https://gpdstore.net/product/gpd-micropc-2/

Ce qu'on retrouve dans la boîte Dans la boîte on retrouve le minimum nécessaire à l'utilisation de la machine. Je n'aurais pas dit non à une housse de protection directement fournie (on peut l'acheter séparément) mais en dehors de ça, on a pas vraiment besoin de plus. On retrouve donc : un manuel d'utilisation en Anglais et en Chinois,

un câble USB-C / USB-C,

un chargeur très compact avec des broches repliables... mais malheureusement au format US,

un adaptateur de prise US/Europe... qui est plus gros que le chargeur... 🤪️

une dragonne, 🐉️

et bien sûr le PC lui-même ! J'avoue que je suis un tout petit peu déçu par le chargeur. C'est peut-être un détail, mais cet assemblage ne me convainc pas, je vais probablement le remplacer assez vite par quelque chose de plus pratique... 😅️

Installation d'Ubuntu Passons maintenant à l'installation d'un système GNU/Linux sur notre petite machine. Dans mon cas il s'agira d'un Ubuntu 25.04 mais vous pouvez installer ce que vous voulez dessus hein 😉️ ! Je vous recommande néanmoins de partir sur une distribution qui propose Wayland comme serveur d'affichage, car il gère bien mieux les écrans tactiles et les mises à l'échelle fractionnées que le vénérable X11. Je vous recommande également d'utiliser l'environnement graphique GNOME ou l'un de ses dérivés comme Cinnamon, car il gère très bien le tactile et les modes hybrides PC/tablette. KDE est certainement un bon choix aussi car cet environnement est très complet, mais je ne l'ai pas testé depuis fort fort longtemps, alors je n'ai aucune idée de la qualité de son support pour les machines hybrides. Pour finir, si vous décidez d'utiliser quand même X11, sachez que vous aurez pas mal d'ajustements supplémentaires à faire (liens en fin d'article). Note NOTE : J'ai testé les versions 24.04.3 LTS et 25.04 d'Ubuntu sans constater de différences majeures dans le support du matériel. Vous pouvez donc partir sur la LTS si vous préférez la stabilité à la nouveauté. Comme je l'ai dit, je vais pour ma part installer la 25.04, que je mettrais à jour vers la 25.10 quand elle sortira puis vers la 26.04 LTS sur laquelle je resterais probablement jusqu'à la LTS suivante. Note UEFI/BIOS : voici les touches pour accéder aux fonctionnalités de l'UEFI au démarrage de la machine : <DEL> : Permet d'accéder aux paramètres de l'UEFI (il est d'ailleurs très configurable).

: Permet d'accéder aux paramètres de l'UEFI (il est d'ailleurs très configurable). <Fn+F7> : Permet d'accéder au menu de boot (pour choisir à partir de quel support la machine doit démarrer). Note (Dernière 😅️) petite note avant de commencer : Je ne vais pas rentrer dans les détails de la création de la clef d'installation d'Ubuntu ni dans la procédure d'installation en elle-même étant donné qu'il n'y a aucune spécificité par rapport à une installation sur n'importe quel autre PC. Si toutefois vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, vous pouvez consulter la documentation officielle d'Ubuntu qui explique tout étape par étape avec moult images : https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop Si vous avez besoin d'aide avec l'installation ou l'utilisation d'Ubuntu, vous pourrez en trouver sur les forums de la communauté francophone : https://forum.ubuntu-fr.org/ Pour installer Ubuntu, créez une clef d'installation avec version souhaitée puis branchez-la sur l'un des ports USB de la machine (NOTE : il n'est pas possible de booter depuis une carte SD, j'ai essayé 🙃️). Démarrez le PC puis tambourinez la combinaison de touche <Fn+F7> jusqu'à ce que le menu de boot s'affiche. Sélectionnez votre clef USB dans la liste puis validez avec <Entrée> . Lors du démarrage du live USB, vous allez constater une petite bizarrerie : l'écran de GRUB et celui de chargement d'Ubuntu (Plymouth) seront tournés à 90°... C'est normal, l'écran de la machine est à l'origine prévu pour fonctionner en mode portrait... Mais pas de panique, tout va se remettre à l'endroit une fois que vous arriverez sur l'interface graphique ! 😉️ Une fois le système live démarré, vous pouvez procéder à l'installation d'Ubuntu comme vous le feriez sur n'importe quel autre PC, il n'y a rien de spécifique à cette étape. Note NOTE : Si le bouton « clic gauche » du trackpad ne fonctionne pas, posez un doigt sur le pavé tactile à droite en même temps que vous cliquez, ça devrait mieux se passer. On verra dans la section suivante comment corriger ça. 🙃️

Quelques ajustements Après l'installation, quasiment tout fonctionne out-of-the-box, à l'exception des 4 éléments suivants : les boutons du pavé tactile sont capricieux,

le tactile de l'écran ne fonctionne plus en sortie de veille,

la rotation automatique de l'écran ne se fait pas quand on bascule la machine en mode portrait,

et le lecteur d'empreinte digitale n'est pas reconnu. Les trois premiers points sont assez faciles à corriger et on va voir comment faire dans la suite de cet article. Par contre pour le lecteur d'empreinte il n'y a à priori pas de solution : il n'existe pour le moment aucun driver pour Linux. On va donc voir dans cette section comment configurer Ubuntu pour qu'il soit parfaitement utilisable sur le GPD MicroPC 2 et comment corriger les problèmes listés ci-dessus. Ajuster l'échelle d'affichage L'échelle d'affichage est par défaut configuré à 200 %. D'un côté c'est bien car l'interface et les textes sont bien lisibles sur le tout petit écran de la machine... Mais pour ma part je trouve que c'est trop gros et qu'à cette échelle on ne peut pas afficher assez de choses à l'écran. Je vais donc passer à 150 % (en dessous les textes sont trop petits à mon goût). Voici un aperçu de ce que donnent ces deux mises à l'échelle pour comparer : Pour configurer la mise à l'échelle : rendez-vous dans les paramètres, allez dans la section « Écrans », activez le fractional scaling, sélectionnez l'échelle désirée (150 % dans mon cas), puis validez en cliquant sur le bouton « Appliquer » en haut à droite de la fenêtre. Et voilà, on a tout de suite plus de place ! 😁️ Faire marcher les boutons du trackpad Comme je l'ai mentionné lors de l'installation, les boutons du trackpad ne semblent pas bien fonctionner : Le bouton de gauche n'accepte de cliquer que lorsqu'un doigt est posé sur le pavé tactile de droite,

le bouton de droite ne fonctionne pas du tout,

et le bouton du milieu lui fonctionne parfaitement... 🤷‍♂️️ Ces problèmes se produisent par ce que libinput, qui se charge des entrées souris, pense que les boutons sont intégrés au trackpad, c'est-à-dire qu'on cliquerait en pressant sur le pavé tactile lui-même (comme sur les MacBook). Du coup il n'y a pas de raisons qu'un clic se produise si aucun doigt n'est détecté sur le pavé, et il ne peut pas y avoir de clic droit dans cette configuration. Il va donc falloir expliquer à libinput qu'elle se trompe et que les boutons sont séparés. Pour ce faire, on va commencer par créer le dossier de configuration de libinput s'il n'existe pas déjà : sudo mkdir -p /etc/libinput/ Puis on va y créer un fichier "local-overrides.quirks" : sudo gnome-text-editor /etc/libinput/local-overrides.quirks Et y placer le contenu suivant : [ALPS touchpad with external buttons] MatchName = ALPS0001:00 36B6:C001 Touchpad MatchUdevType = touchpad MatchDMIModalias = dmi:*svnGPD:pnG1688-08:* AttrInputProp = -INPUT_PROP_BUTTONPAD Pour terminer, sauvegardez le fichier. Les changements seront pris en compte après un redémarrage [je pense qu'un redémarrage du service gdm3 suffirait en vrai, mais vu que ça revient de toute façon à fermer la session, autant redémarrer]. Note NOTE : je ne me souviens plus de si gnome-text-editor était déjà l'éditeur de texte installé par défaut sur Ubuntu 24.04 LTS... Si jamais il n'est pas dispo essayez d'utiliser gedit à la place. La commande devient alors : sudo gedit /etc/libinput/local-overrides.quirks Vous pouvez également utiliser n'importe quel autre éditeur de votre choix. Pour ma part j'ai utilisé VIM évidemment ! 😄️ Refaire marcher l'écran tactile après une mise en veille Problème suivant : le tactile de l'écran qui ne fonctionne plus après mise en veille. La solution à ce problème c'est de décharger puis de recharger le module du kernel qui sert à communiquer avec la couche tactile de l'écran : sudo modprobe -r i2c_hid_acpi # On décharge sudo modprobe i2c_hid_acpi # ... puis on recharge Bon c'est bien beau tout ça, mais on ne va pas s'amuser à taper ces commandes à chaque fois qu'on sort de veille sinon ça va vite devenir pénible ! On va donc demander à systemd de le faire pour nous. 😄️ Pour commencer, on va créer le fichier "fix-touchscreen-reload.service" dans le dossier des modules de systemd : sudo gnome-text-editor /etc/systemd/system/fix-touchscreen-reload.service Puis on va y placer le contenu suivant : [Unit] Description = Reload I2C HID driver to fix touchscreen after suspend After = suspend.target [Service] Type = oneshot ExecStart = /bin/bash -c "modprobe -r i2c_hid_acpi && sleep 2 && modprobe i2c_hid_acpi" [Install] WantedBy = suspend.target Et pour finir, on va recharger la configuration de systemd et activer le service que l'on vient de créer : sudo systemctl daemon-reexec sudo systemctl enable fix-touchscreen-reload.service Normalement les changements devraient être effectifs immédiatement. Un grand merci à @Juha qui a donné cette astuce dans les commentaires de la campagne Indiegogo ! 😘️ Rotation automatique de l'écran Pour faire fonctionner la rotation automatique de l'écran, on va devoir installer une petite extension GNOME Shell. Pour ce faire on va commencer par installer les deux paquets suivants : sudo apt install gnome-browser-connector gnome-shell-extension-prefs Le premier permet l'installation des extensions depuis le site Web de GNOME, le second permet de gérer et configurer les extensions installées sans passer par le site. Une fois ces paquets installés, rendez-vous sur la page de l'extension qui nous intéresse, Screen Rotate, avec le navigateur Web Firefox (je n'ai pas testé si ça marchait depuis d'autres navigateurs mais normalement ça devrait aussi fonctionner avec Chromium). https://extensions.gnome.org/extension/5389/screen-rotate Sur cette page : cliquez sur le petit lien dans le bandeau en haut de page pour installer l'extension du navigateur qui fait la liaison avec le système pour l'installation des extensions, puis cliquez sur le bouton « Installer » pour installer l'extension elle-même. Normalement la rotation de l'écran devrait à présent se faire automatiquement si vous penchez le PC. 😎️ Bon c'est pas mal mais moi il me manque encore un truc : je veux que le clavier tactile de GNOME Shell s'affiche quand je sélectionne un champ de texte lorsque je suis en mode tablette. Malheureusement, contrairement à mon ThinkPad X1 YOGA, cette machine ne semble pas avoir de switch matériel pour indiquer que le PC est dans sa configuration tablette... Mais on peut quand même activer le clavier visuel lorsque le PC est en mode portrait ou la tête vers le bas. Pour ce faire, ouvrez le logiciel permettant de configurer les extensions de GNOME Shell, soit en cherchant « extensions » dans le shell, soit en tapant la commande "gnome-extensions-app" dans un terminal : Ensuite : cliquez sur les trois petits point à côté de « Screen Rotate », cliquez sur le bouton « Paramètres », puis faites défiler les options jusqu'à la section « On-Screen-Keyboard Settings » et cochez les options suivantes : « Show OSK in landscape orientation » → ✅️ Coché

« Show OSK in portrait (right) orientation » → ⬜️ Non-coché

« Show OSK in landscape (flipped) orientation » → ✅️ Coché

« Show OSK in portrait (left) orientation » → ✅️ Coché Oui c'est un peu contre-intuitif, mais rappelez-vous que l'écran est de traviole à la base... 😅️ Et voilà, maintenant si on tourne le PC en mode portrait et qu'on focus un champ de texte, le clavier s'affiche tout seul, comme sur un téléphone ! Petite remarque concernant l'orientation des TTY Les TTY (les consoles du kernel auxquelles on accède avec les combinaisons de touche <Ctrl+Alt+F3> et compagnie) sont bien évidemment de travers. Il est possible de corriger ce détail mais il faut savoir que ça ne corrigera pas l'orientation sur GRUB, ni sur l'écran où l'on rentre le mot de passe de déchiffrement du disque (si vous avez chiffré votre disque avec LUKS lors de l'installation). Et ça pose également un autre problème : il ne sera plus possible d'activer le fractional scaling. Pour ma part je vais donc les laisser de traviole... de toute façon il y a peu de chance que je m'en serve un jour... 😅️ Si toutefois vous souhaitez corriger l'orientation, vous trouverez les paramètres du kernel kivonbien sur le wiki de ArchLinux (lien en fin d'article). Pour Ubuntu il faudra les ajouter dans le fichier "/etc/default/grub" puis regénérer la configuration de GRUB à l'aide de la commande "sudo update-grub" . À noter qu'il vous faudra également modifier les paramètres de l'extension Screen Rotate : passez le paramètre « Set orientation offset » à 1 et ajustez les paramètres pour le clavier visuel.

Mes premières impressions Je sais pas trop par où commencer, alors je vais vous donner mes impressions en vrac. Commençons par l'aspect général du PC. La machine donne une impression de solidité, les plastiques semblent de bonne qualité, ça ne fait pas cheap. Globalement la machine repliée ressemble à une grosse console Nintendo DS et tient dans la poche (enfin dans les miennes en tout cas 😅️). Pour ce qui est du clavier, il se montre plutôt inconfortable lorsque le PC est posé sur une table. Les touches sont un peu trop « dures ». Par contre si on le tient entre ses mains et qu'on utilise ses pouces (comme sur la photo de couverture de l'article), alors là c'est plutôt agréable. On sent que la machine a été pensée pour être utilisée de cette manière. Je pensais que j'aurais du mal avec l'agencement QWERTY du clavier, surtout qu'il est un peu particulier, mais en fait je m'y suis assez vite habitué ! 😄️ L'écran interne me semble plutôt de bonne qualité : les couleurs sont jolies, il a une bonne résolution (314 PPI), bref c'est un écran de téléphone portable standard quoi. Pour ce qui est des moniteurs externes, j'ai essayé avec mon dock ThunderBolt 4 Lenovo : RÀS. J'ai pu utiliser les 3 moniteurs externes qui étaient branchés dessus sans problème. J'ai aussi testé avec quelques docks USB-C bas de gamme (comme ceux qui pullulent sur Amazon) et là encore rien à dire, ça marche nickel. Il n'a en revanche pas du tout réussi à fonctionner avec mon dock ThunderBolt 3 Lenovo (même pas une ligne dans les logs du kernel !). Bon après il faut reconnaître que ce dock est un peu capricieux (mon téléphone portable non plus n'en veut pas 🤷‍♂️️), il faudrait que je teste avec un autre pour voir. Et bien sûr j'ai aussi essayé de brancher un écran directement sur le port HDMI de la machine, et pas de souci là non plus. Passons au chargeur. Je ne vais pas revenir sur celui fournit qui est très bien si vous vivez aux USA, mais que je trouve assez peu pratique lorsqu'il s'agit de l'utiliser avec l'adaptateur pour les prises européennes. J'ai également testé divers autres chargeurs : celui de mon téléphone (15-20 W) et d'un MacBook M1 (30 W) n'ont pas fonctionné, celui de mon ThinkPad (65 W) a en revanche été en mesure de charger le PC. En fait il faut impérativement un chargeur capable de délivrer une tension continue de 20 V à 2.25 A (45 W) pour que le PC l'accepte. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode de « charge lente » pour pouvoir se dépanner avec un chargeur de téléphone, mais j'imagine qu'il y a des contraintes qui empêchent de le faire. Terminons par le prix. Le GPD MicroPC 2 m'a coûté 425 € sur la campagne Indiegogo. Je trouve que ça serait peut-être un peu cher pour un Netbook, mais si on considère que c'est un PC portable c'est finalement assez correct pour le matériel et les options proposées. Surtout que la machine s'adresse à un marché de niche donc pas trop moyen de faire d'économies d'échelle sur de très gros volumes... À ces 425 € il faut aussi ajouter 107 € de taxes douanières et de frais d'importation (dont 18 € de frais de dossier de FedEx si je me souviens bien). Je m'y attendais, mais j'avoue que ça pique quand même un peu... Après je ne me plains pas, il y a un américain qui s'est chopé une facture de 419 $ à l'importation, soit 85 % du prix de sa machine, grâce à la guerre commerciale de Trump ! 😅️ Si jamais, j'ai vu que la machine était dispo sur Amazon pour 520 € dans son modèle avec le processeur i3-N300 (qui est un peu plus puissant que le mien) ce qui semble plutôt raisonnable et au moins il ne devrait pas y avoir de taxe surprise à l'arrivée. 🙃️